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Salerno

Sarel Malan vice presidente del Consiglio comunale

  • Luglio 12, 2026
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Sarel Malan vice presidente del Consiglio comunale

Nella giornata di ieri, presso la sede di Fratelli d’Italia di Salerno, si sono riuniti i consiglieri comunali eletti del partito, alla presenza dei rispettivi segretari cittadini, per un incontro volto ad analizzare l’esito della recente tornata elettorale e a definire le prime iniziative politiche e istituzionali in vista dell’avvio della nuova consiliatura. Nel corso della riunione è stato svolto un approfondito e costruttivo confronto sul risultato conseguito dal centrodestra e, in particolare, sul ruolo che Fratelli d’Italia sarà chiamato a ricoprire all’interno del Consiglio comunale. L’incontro ha inoltre rappresentato l’occasione per condividere, in piena sintonia con le altre forze della coalizione, le linee programmatiche che caratterizzeranno la prima fase dell’attività consiliare, nell’ottica di costruire un’opposizione autorevole, responsabile e capace di avanzare proposte concrete nell’interesse della città. In prossimità della convocazione della prima adunanza del Consiglio comunale, i rappresentanti della coalizione hanno affrontato anche il tema dell’organizzazione dei lavori dell’assemblea e dell’assegnazione degli incarichi istituzionali spettanti alle minoranze, ribadendo la volontà di operare nel pieno rispetto delle prerogative riconosciute dall’ordinamento e delle consolidate prassi istituzionali. Al termine di una proficua discussione, condivisa da tutti i presenti, è stata individuata la candidatura del prof. Gherardo Maria Marenghi alla presidenza della Commissione Trasparenza e quella dell’avv. Sarel Malan alla carica di vicepresidente del Consiglio comunale, incarichi che, secondo una consolidata tradizione amministrativa, sono riservati alla forza di opposizione maggiormente rappresentativa. La scelta è maturata in un clima di piena condivisione e rappresenta il primo passo di un percorso politico che vedrà Fratelli d’Italia e l’intera coalizione di centrodestra impegnati a svolgere un’attività di opposizione seria, vigile e propositiva, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori e con l’obiettivo di contribuire, attraverso un confronto istituzionale leale e costruttivo, alla crescita e allo sviluppo della città di Salerno.

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