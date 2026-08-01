Campi Flegrei, P. De Luca (Pd) ‘vicino ai cittadini, Governo si attivi’

“Esprimo la piena vicinanza del Partito Democratico alle amministrazioni ed ai cittadini delle comunità duramente colpite dalla fortissima scossa di terremoto che ieri ha interessato Napoli ed in particolare l’area dei Campi Flegrei. In momenti come questi è fondamentale che la presenza delle istituzioni per garantire il massimo sostegno alle comunità coinvolte”. Lo sostiene Piero De Luca, segretario del PD Campania. “Questa mattina – prosegue De Luca – mi sono recato a Pozzuoli al Centro operativo della Protezione civile per incontrare il sindaco Luigi Manzoni. Insieme al primo cittadino, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’eurodeputato Lello Topo ho effettuato un sopralluogo al porto e un passaggio su alcuni luoghi particolarmente colpiti in città. Abbiamo riscontrato una situazione che richiede massima attenzione e risposte tempestive a livello nazionale anzitutto per affrontare l’emergenza in corso, ma non solo. Il bradisismo continua a mettere sotto pressione costantemente l’intera area flegrea, con pesanti ripercussioni sulla sicurezza delle famiglie, sulle infrastrutture e sul tessuto economico. Per questo è necessario accelerare gli interventi già programmati e rafforzare il sostegno ai territori”. “Chiediamo al Governo – conclude – di mettere immediatamente a disposizione nuove risorse per la messa in sicurezza dei costoni, delle scuole, degli edifici pubblici e privati e della rete viaria, di rafforzare gli hub e le strutture di assistenza alla popolazione, di garantire in tempi rapidi i contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni e di prevedere ristori adeguati per le attività economiche colpite. Le comunità dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto stanno affrontando una sfida che non può essere lasciata esclusivamente sulle spalle degli enti locali. È indispensabile un impegno straordinario del Governo attraverso anche la struttura commissariale, con risorse adeguate e certe, procedure rapide, interventi concreti per garantire sicurezza alle famiglie, continuità dei servizi e tutela del tessuto economico e sociale dell’intera area dei Campi Flegrei.