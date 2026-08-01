Salernitana, Jonas Heinz è arrivato in città

La Salernitana accoglie Jonas Heinz. Il difensore è arrivato in città per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in maglia granata, dopo aver atteso nelle ultime settimane la definizione dell’accordo con il club dell’ippocampo.
L’ex Casertana è pronto a legarsi alla società con un contratto biennale, corredato da un’opzione per il terzo anno, a conferma della fiducia riposta dalla dirigenza nelle qualità del centrale difensivo.
Dopo l’arrivo a Salerno, Heinz svolgerà gli ultimi adempimenti di rito prima della firma e dell’annuncio ufficiale.