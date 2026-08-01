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Salernitana, Jonas Heinz è arrivato in città

  • Agosto 1, 2026
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Salernitana, Jonas Heinz è arrivato in città

La Salernitana accoglie Jonas Heinz. Il difensore è arrivato in città per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in maglia granata, dopo aver atteso nelle ultime settimane la definizione dell’accordo con il club dell’ippocampo.

L’ex Casertana è pronto a legarsi alla società con un contratto biennale, corredato da un’opzione per il terzo anno, a conferma della fiducia riposta dalla dirigenza nelle qualità del centrale difensivo.

Dopo l’arrivo a Salerno, Heinz svolgerà gli ultimi adempimenti di rito prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

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