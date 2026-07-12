Al Valentinia grande trotto con il Memorial Gennaro Lanzetta

Torna l’appuntamento con il grande trotto all’Ippodromo Valentinia: domani va in scena la Riunione N° 06 della stagione, con inizio delle corse fissato alle ore 19:50 e chiusura della pista alle 19:05. Il convegno propone un programma di alto livello, con un totale di 97 cavalli al via nelle sette corse e un montepremi complessivo che supera i 43.000 euro. Si parte alle 19:50 con il Premio Supertexas, corsa Maiden riservata ai gentlemen su cavalli di 3 anni ancora a caccia della prima vittoria in carriera, valida per il gioco Trio con 17 iscritti. Seguono il Premio Ostiana Luis (20:20) per i 4 anni e il Premio Florida Lan (20:50), corsa nazionale per i 3 anni con un montepremi di 7.700 euro. Alle 21:20 tocca al Premio Egira, riservato alle femmine di 5 anni ed oltre e valido come II Tris di giornata, mentre alle 21:45 è in programma una prova di addestramento dietro l’autostart. Il Premio Slowlan (21:50), corsa nazionale per cavalli di 5 e 6 anni, precede il momento più atteso della serata. Alle 22:20 la pista di Pontecagnano si tinge di ricordo con il Premio Verdescola – Memorial Gennaro Lanzetta, Tris TQQ Invito da 12.100 euro riservato ai 4 anni e corsa clou della riunione con 15 cavalli al via. Per l’occasione la Famiglia Lanzetta premierà i protagonisti della corsa con un trofeo al proprietario del cavallo vincitore, il frustino al guidatore e la coperta al cavallo vincitore. Chiude la serata, alle 22:50, il Premio Ubriachella Lan, corsa di categoria G per cavalli di 5 anni ed oltre valida per il Trio. Un pensiero speciale della Famiglia Lanzetta accompagnerà l’intera riunione: al guidatore del cavallo vincitore di ciascuna delle sette corse in programma sarà donata una cassa dei vini dell’azienda Viticoltori Lenza, un omaggio che unisce la passione per il trotto a quella per il territorio. Il programma della serata N° Premio Categoria Montepremi Distanza Gioco Ora 01 Supertexas Maiden – Gentlemen € 5.500 2060 m Trio 19:50 02 Ostiana Luis Condizionata 4 anni € 4.400 1600 m Trio 20:20 03 Florida Lan Corsa Nazionale – Cond. 3 anni € 7.700 1600 m — 20:50 04 Egira Categoria E/F – Femmine 5 anni ed oltre € 5.060 1600 m II Tris 21:20 05 Slowlan Corsa Nazionale – Cond. 5/6 anni € 5.500 1600 m — 21:50 06 Verdescola – Mem. Gennaro Lanzetta Condizionata 4 anni € 12.100 2060 m Tris TQQ Invito 22:20 07 Ubriachella Lan Categoria G – 5 anni ed oltre € 3.080 2060 m Trio 22:50 Ristoro e intrattenimento Come sempre, la serata all’Ippodromo Valentinia non è solo corse: il pubblico potrà godersi lo spettacolo del trotto anche a tavola, grazie ai punti ristoro con pizzeria e zeppoleria a disposizione lungo la tribuna. Per le famiglie con bambini è inoltre attivo il parco giochi, pensato per rendere la serata un’occasione di svago per tutte le età. Prossimi appuntamenti Dopo la riunione di lunedì 13 luglio, il trotto del Valentinia torna in pista domenica 19 luglio, mercoledì 22 luglio e domenica 26 luglio, per un’estate ricca di grandi corse a Pontecagnano Faiano.