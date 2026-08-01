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Campi Flegrei, Librandi (Fi) ‘saremo lì per ascoltare cittadini e imprese’

  • Agosto 1, 2026
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Campi Flegrei, Librandi (Fi) ‘saremo lì per ascoltare cittadini e imprese’

“Le immagini che arrivano dai Campi Flegrei ci restituiscono il volto di una comunità che ancora una volta è costretta a convivere con la paura e con l’incertezza. Alle famiglie costrette a lasciare le proprie case e a tutti i cittadini va la mia più sincera vicinanza”. Lo dice Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania. “In queste ore è fondamentale garantire assistenza, verifiche rapide sugli edifici e informazioni puntuali, affinché nessuno si senta solo – aggiunge – Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile, alle Forze dell’ordine, ai volontari e a tutti gli operatori impegnati senza sosta nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza”. “Saremo nei Campi Flegrei per incontrare cittadini, amministratori e operatori economici, ascoltare le loro esigenze e portare la vicinanza concreta di Forza Italia. Raccoglieremo le istanze del territorio e ci faremo promotori di ogni iniziativa utile affinché all’emergenza seguano risposte concrete a sostegno delle famiglie, delle attività commerciali e delle imprese”, prosegue. “I Campi Flegrei non possono essere lasciati soli. La sicurezza delle persone, la tutela del territorio e il sostegno a una comunità che da anni convive con il fenomeno del bradisismo devono restare una priorità assoluta per tutte le istituzioni”, conclude Librandi.

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