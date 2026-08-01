EUG SALERNO 2026: pioggia di medaglie

Nella giornata conclusiva degli EUG SALERNO 2026 sono stati assegnati i titoli europei nel beach volley, tennis, calcio, badminton, basket 3×3 e nella pallamano.

Nel BEACH VOLLEY femminile è la Budapest University of Technology and Economics a conquistare il gradino più alto del podio superando in finale l’Università slovena di Ljubljana con il risultato di 2-1. Vittoria in rimonta per l’Ateneo magiaro che ha prima pareggiato i conti e poi vinto il terzo e decisivo set per 15-11. Bronzo per l’Università lettone di Latvia che ha battuto nella finalina 3-4 posto le francesi dell’Università di Tolosa. Tra i maschi successo per l’Università lettone di Riga che in finale ha superato i cechi dell’Ateneo di Praga con un perentorio 2-0. In precedenza nella finale di consolazione erano stati i lettoni dell’Università di Latvia ad imporsi con il medesimo punteggio sui colleghi austriaci del Klagenfurt.

Completato il programma di finali nel BADMINTON. Nel singolare maschile il successo è andato a Simon Baron dell’Università di Bordeaux che si è imposto sul turco Nurallah Sarac della Gazi University. Tra le donne sul gradino più alto del podio è salita Vilte Paulauskaite della Vytautas Magnus University che in finale ha battuto la scozzese Rachel Sugden della Strathclyde University.

Dominio francese nel doppio maschile dove la coppia Hoareau-Mammeri dell’Università di Strasburgo si è imposta con il punteggio di 2-0 sui connazionali dell’Università di Bordeaux. Al femminile oro conquistato dalla coppia Askar-Ocakoglu della Gazi University, argento per le lituane della Vytautas Magnus University. Francia protagonista anche nel doppio misto con Strasburgo che bissa il successo ottenuto nel doppio maschile, superando ancora una volta i connazionali dell’Università di Bordeaux.

Nobiltà europea in campo nelle finali di PALLAMANO disputatesi alla Palestra Palumbo. Tra le donne successo delle ungheresi della Hungarian University of Sports Science che hanno superato le francesi del Rouen con il punteggio finale di 37-28. Spettacolo ed emozioni anche nel torneo maschile al termine di una sfida infinita, decisa soltanto ai rigori, l’Università di Suceava bissa il successo conquistato due anni fa a Debrecen. 50-49 il risultato finale di una partita decisa dalla bravura dell’estremo difensore rumeno Razpan Ripa. Gli spagnoli dell’Alicante recriminano per la grande opportunità avuta al termine del secondo tempo supplementare quando sul risultato di parità (47-47) hanno fallito il penalty decisivo. Sul gradino più basso del podio l’Università di Zagabria vittoriosa nella finale di consolazione disputata contro l’Università di Oslo.

Nel torneo di TENNIS svoltosi sui Campi Comunali di Salerno, tra le donne, il successo è andato alla German Sport University Cologne che ha superato l’Università di Montpellier per 2-1 al termine di una sfida lunga e combattuta.

Nel CALCIO, tra le donne, nella finale svoltasi allo Stadio Vittoria di Fisciano, netta vittoria delle spagnole dell’Università di Girona sulle croate dell’Università di Zagabria. Il successo è maturato nel secondo tempo dopo che le squadre erano andate a riposo sull’1-1. Tra le spagnole decisiva la doppietta di Thais Dominguez nella ripresa. Medaglia di bronzo per l’Università di Spalato – prossima sede dei Giochi Europei Universitari – che ai rigori ha superato l’Università di Rouen.

Tra gli uomini arriva il successo per l’ateneo polacco di Rzeszow che ai rigori ha battuto i tedeschi dell’Università di Wurzburg dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano chiusi sul risultato di 3-3. Partita dall’andamento rocambolesco: Rzeszow spreca il doppio vantaggio maturato in due circostanze (2-0 e 3-1), tedeschi capaci di acciuffare il pari al 93’ ma beffati dagli undici metri.

In chiusura di giornata sono stati assegnati gli ultimi titoli quelli del BASKET 3X3. Nella finale del torneo femminile, Campione d’Europa universitario si è laureato l’ateneo lituano della Vytautas Magnus University che in finale ha superato gli sloveni dell’Università di Ljubljana. Tra gli uomini successo per gli spagnoli dell’Università di Siviglia che nell’atto finale della manifestazione hanno avuto la meglio sugli austriaci del Vienna.