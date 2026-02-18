Sannazaro, De Luca (PD): fondi da Sanremo per ricostruzione

Dedicare una parte dei ricavi del Festival di Sanremo alla ricostruzione del Teatro Sannazaro. Si tratta di una proposta che raccolgo e sostengo con convinzione, accogliendo l’appello del sovrintendente della Fondazione Petruzzelli. Sarebbe un segnale concreto di solidarietà nazionale verso Napoli, un’idea seria e concreta, simbolicamente forte per ribadire che la cultura non si lascia sola. In queste ore è fondamentale stringersi attorno alla direttrice artistica, agli artisti, alle maestranze compagnie e ai cittadini coinvolti, assicurando supporto immediato e tutele adeguate per chi ha subito conseguenze dirette. Occorre però passare rapidamente dalla solidarietà ai fatti: coordinamento tra istituzioni, risorse certe e un percorso chiaro per restituire a Napoli uno dei suoi luoghi simbolo. Il Partito Democratico garantirà un impegno pieno e responsabile in ogni sede, affinché il Sannazaro possa riaprire le sue porte e tornare a essere un motore di cultura e identità per la città e l’intero Paese. Chiediamo al Governo e alla Rai di battere un colpo. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha assicurato un intervento rapido. Si porti avanti la proposta di destinare parte dei ricavi del Festival di Sanremo alla ricostruzione. Servono impegni chiari e risorse concrete. Accanto all’azione istituzionale si sostenga anche grande campagna di mobilitazione per reperire i fondi, coinvolgendo tutti gli attori e le istituzioni anche culturali e del mondo dello spettacolo. Il Teatro Sannazaro non è solo un luogo fisico: è un presidio di identità, memoria e creatività che brillava e deve tornare a farlo al più presto. La cultura napoletana è patrimonio mondiale, e la sua tutela è una responsabilità collettiva.