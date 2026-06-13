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“Auguri, Franco” e Cerretani ricorda i panini con la salsiccia

  • Giugno 13, 2026
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di Arturo Calabrese

Meglio premetterlo, al fine di non offendere o indispettire nessuno: non c’è nulla di male nell’augurare buon compleanno a qualcuno. Fa storcere il naso, però, quando questo qualcuno è ai domiciliari per una serie di accuse, tra cui il voto di scambio politico-mafioso, e, in quanto tale, non può ricevere messaggi. È già accaduto in diverse occasioni e anche in questo 12 giugno 2026 si è ripetuta l’usanza: esponenti politici locali che sui social pubblicano foto insieme a Franco Alfieri, già ospite delle patrie galere, accompagnate da lunghi messaggi di auguri e di vicinanza.

È il secondo compleanno che l’ex presidente della Provincia di Salerno trascorre in regime di restrizione domiciliare, in custodia cautelare. Come già l’anno scorso, sia per il compleanno sia per un inspiegabile Ferragosto, sui social fioccano i messaggi. Qualcuno fa anche sorridere, ma è chiaro che sia scattata la gara a chi si genuflette di più o a chi lo fa meglio.

La “proskýnesis”, l’atto di inginocchiarsi al potere, continua. Il più divertente tra i messaggi è quello di Luca Cerretani, in passato imparentato con il già ospite e suo designato delfino, prima che vicende private, sulle quali non si interviene, complicassero l’ascesa dello stesso. “Venti anni fa – scrive l’ex vice presidente della Provincia e coordinatore del Gal Cilento – organizzai con tanti amici una salsicciata con il Forum dei giovani di Torchiara, una bella occasione per riunire la comunità ed autofinanziare le attività associative. Ricordo limpidamente che ordinasti – si rivolge a lui – oltre cinquanta panini per festeggiare il tuo compleanno a casa con i tuoi ospiti facendo sentire concretamente a noi giovani la tua vicinanza, attenzione ed apprezzamento. Cuore, dedizione e passione. Auguri Sindaco”.

Tra gli auguri nei commenti spunta il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi. Anche il vicesindaco Rosa Lampasona dice la sua: “Con la stima e l’affetto di sempre, dal profondo del mio cuore, possano giungerti gli auguri per il tuo compleanno”. Non poteva mancare il messaggio del presidente del Consiglio Franco Di Biasi:

“Nella vita si incontrano tante persone, ma poche sanno dimostrarsi amici veri, di quelli su cui puoi contare sempre, a prescindere da tutto. Oltre alla stima profonda che ho da sempre per le tue grandi capacità, quello che ti rende unico è il tuo cuore e la tua capacità di farti volere bene da chiunque ti conosca davvero – le sue parole – ti auguro una giornata serena e un futuro pieno di tutto il meglio che meriti. Un abbraccio forte”.

Presente anche Domenico “Mimmo” Gorga, presidente dell’Agropoli Cilento Servizi e della Cst Sistemi Sud: “Da una parte c’è qualcuno che ti ha voluto consegnare a un giudizio mediatico che corre più veloce di quello dei Tribunali ma dall’altra ci sono anche tante persone che provano per te affetto sincero ed in silenzio soffrono e ti sono vicine – il toccante messaggio – buon compleanno Franco”.

La tradizione è stata rispettata, chi doveva porgere gli auguri lo ha fatto e la vita può andare avanti come sempre. L’elenco sarebbe ancora molto lungo tra amministratori vari che firmano gli auguri. Lo spazio, però, è tiranno e si porgono le scuse a coloro i quali non sono stati nominati. Sarà per la prossima volta.

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