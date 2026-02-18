Campania, domani giovedi nuova allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Il provvedimento, adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, riguarda l’intero territorio regionale a partire dalle ore 8 di domani, giovedì 19 febbraio, e resterà in vigore fino alle ore 8 di venerdì 20 febbraio.
La Protezione Civile invita i Comuni a porre in essere tutte le misure, strutturali e non strutturali, necessarie a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in coerenza con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Si raccomanda, inoltre, di monitorare il verde pubblico e di verificare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Massima attenzione alle comunicazioni diramate dalla Sala Operativa Regionale.