Campania, domani giovedi nuova allerta meteo - Le Cronache Campania
Edicola

Notizie Flash!

A Salerno si vota il 24 e 25 maggio
No al trapianto, mamma rassegnata
Campania, domani giovedi nuova allerta meteo
Sannazaro, De Luca (PD): fondi da Sanremo per ricostruzione
Campania

Campania, domani giovedi nuova allerta meteo

  • Febbraio 18, 2026
  • 0
  • 116
  • 1 Min Read
Campania, domani giovedi nuova allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il provvedimento, adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, riguarda l’intero territorio regionale a partire dalle ore 8 di domani, giovedì 19 febbraio, e resterà in vigore fino alle ore 8 di venerdì 20 febbraio.

La Protezione Civile invita i Comuni a porre in essere tutte le misure, strutturali e non strutturali, necessarie a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in coerenza con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si raccomanda, inoltre, di monitorare il verde pubblico e di verificare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Massima attenzione alle comunicazioni diramate dalla Sala Operativa Regionale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Campania

prova

prova prompei

Liberato Gibboni
Ottobre 5, 2015
Campania

Pompei: Don Luigi Merola cede ad una

I proclami di Don Luigi si risolvono a tavola con un

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Il Sindaco Renato Natale In visita

E’ stata una mattinata molto densa quella che il Sindaco Anticamorra

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Publiparking il ticket si pagherà fino

Tiene ancora banco la questione della sosta a pagamento su aree

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Santa Cascone parla solo nella “sua

A Pompei, l’informazione è per pochi eletti. Ed è così che

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015