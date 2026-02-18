Sannazaro, Giuli: da Governo massimo sforzo per la ricostruzione - Le Cronache Attualità
A Salerno si vota il 24 e 25 maggio
No al trapianto, mamma rassegnata
Campania, domani giovedi nuova allerta meteo
Sannazaro, De Luca (PD): fondi da Sanremo per ricostruzione
Sannazaro, Giuli: da Governo massimo sforzo per la ricostruzione

“Napoli c’è, la Regione Campania c’è, il ministro della Cultura c’è e assicura il massimo sforzo del governo di Giorgia Meloni e del ministero”. Lo ha detto a Napoli il ministro della Cultura Alessandro Giuli che oggi si è recato al Teatro Sannazaro devastato dall’incendio che ha distrutto la struttura. Il titolare del MiC si è poi riunito in Prefettura con i gestori del Sannazaro, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. “Oggi abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà, con la collaborazione dei gestori del teatro Sannazaro, come istituzioni locali e nazionali, a raggiungere il prima possibile l’obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro, senza che la programmazione delle attività venga meno – sottolinea Giuli -. Il Prefetto, che ha avuto non soltanto la volontà di ospitare questa riunione, ma che è anche parte attiva di tutto questo processo, è una figura di assoluta garanzia affinché tutte le procedure possano essere snelle, ed efficaci perché dobbiamo guardare alla prospettiva in questo momento. Ciascuno di noi serba nel proprio cuore un meraviglioso ricordo del Sannazaro. Io cito Paolino Isotta che di questo teatro è stato uno dei più grandi estimatori e protagonisti”

