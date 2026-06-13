Ruggi, si è insediato Nicola Cantone

Nicola Cantone torna alla guida dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Ieri mattina, alle ore 12, il nuovo direttore generale si è ufficialmente insediato alla guida dell’ospedale salernitano e, dopo un primo saluto ai dipendenti, ha raggiunto il suo ufficio avviando l’attività amministrativa. In un’intervista rilasciata alla collega Monica Di Mauro e andata in onda su TvOggi, Cantone ha illustrato le priorità del suo mandato, soffermandosi in particolare sugli obiettivi fissati dalla Regione Campania per i direttori generali delle aziende sanitarie. «Sono obiettivi assolutamente condivisibili. Sono contenuti nell’atto di nomina e riguardano temi ai quali ho sempre prestato particolare attenzione, anche nel corso del mio precedente mandato», ha dichiarato il manager. Il riferimento è alle indicazioni contenute nel provvedimento approvato dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico, che lega la valutazione dei direttori generali non solo all’equilibrio economico-finanziario delle aziende, ma anche al raggiungimento di specifici risultati in materia di qualità dell’assistenza e organizzazione sanitaria. Obiettivi che incideranno in maniera significativa sia sulla conferma dell’incarico sia sulla retribuzione di risultato. Nei giorni scorsi la Regione aveva chiarito che i direttori generali saranno valutati anche in base al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), all’allineamento agli standard nazionali per la permanenza dei pazienti nei pronto soccorso in attesa di ricovero, al contenimento delle liste d’attesa, alla sicurezza delle cure e alla piena trasparenza nei confronti dell’amministrazione regionale. Contestualmente, il nuovo direttore generale ha sottoscritto una dichiarazione formale di indipendenza, nell’ambito del nuovo indirizzo politico-amministrativo della Regione, che punta a rafforzare la separazione tra gestione sanitaria e attività politica. «L’attenzione verso la qualità dell’assistenza e la riduzione dei tempi di permanenza in pronto soccorso sono temi che mi hanno sempre visto particolarmente impegnato. Ricorderete le mie frequenti visite al pronto soccorso per sostenere il lavoro degli operatori e verificare direttamente le criticità organizzative, cercando di evitare quei fenomeni di congestione che impediscono il trasferimento dei pazienti nei reparti», ha spiegato il direttore generale. Tra le prime iniziative annunciate dal neo manager figura un’attività di ricognizione interna per analizzare le problematiche che continuano a interessare l’azienda ospedaliera universitaria. «È mia intenzione avviare immediatamente un percorso di conoscenza e approfondimento delle criticità che hanno caratterizzato e che ancora oggi interessano il Ruggi, sia attraverso il confronto con la direzione strategica sia mediante incontri con i responsabili dei servizi e con le organizzazioni sindacali», ha aggiunto. Cantone si è soffermato anche sulla vicenda relativa al nuovo appalto dell’azienda ospedaliera, precisando il proprio ruolo rispetto alla procedura in corso. «Si tratta di un percorso che segue un iter procedurale specifico. Il direttore generale non è direttamente coinvolto nelle questioni tecnico-amministrative connesse alla gara. Qualora dovesse essere richiesta la mia partecipazione o il mio contributo, in qualsiasi forma, sarò naturalmente a completa disposizione della Regione Campania», ha concluso.