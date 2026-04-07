Sangiuliano, ‘ricevuta mail con minacce, ho denunciato ai carabinieri’

“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finirà bene per voi, vermiciattoli”: sono alcuni passaggi di una mail di minacce indirizzata al capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della cultura. Sangiuliano rende noto di aver provveduto immediatamente a formalizzare denuncia all’Arma dei Carabinieri mettendo spontaneamente a disposizione gli strumenti informatici. “Non conosco l’origine della mail – spiega il capogruppo – può essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che già mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente delle istituzioni chiamate a investigare. Purtroppo, il clima politico in Italia è degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia. Ho ritenuto doveroso informare il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi”
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