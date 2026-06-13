Iannone (Fdi): nuove risorse per rievocazioni storiche provincia di Salerno

“Con il Decreto n. 746/2026 del Ministero della Cultura, nell’ambito del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, sono stati assegnati importanti contributi ad Associazioni e Pro Loco della provincia di Salerno impegnate nella valorizzazione delle tradizioni storiche del territorio. Hanno ricevuto i contributi: la Pro Loco di Padula (12.073,46 euro), l’Associazione Culturale Mubat di Battipaglia (11.742,68 euro), l’Associazione ETS Cavalieri Bolla Pontificia A.D. 1394 di Cava de’ Tirreni (11.411,90 euro), l’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni (10.419,56 euro), l’Associazione Storico Culturale Archibugieri SS. Sacramento di Cava de’ Tirreni (10.088,78 euro), la Pro Loco di Roccapiemonte (10.088,78 euro), la Pro Loco di Sant’Egidio del Monte Albino (10.088,78 euro) e la Pro Loco Teggiano (10.088,78 euro). Un segnale concreto dell’attenzione del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e del Governo Meloni verso le nostre comunità e per dare un futuro alle grandi identità storiche che caratterizzano la provincia di Salerno. Continueremo a sostenere chi lavora ogni giorno per custodire e tramandare la nostra storia”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del partito in Campania
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