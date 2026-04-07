Bicchielli (Fi): Campania banco di prova unità del centrodestra’

L’unità del centrodestra non è un’opzione ma una responsabilità e va perseguita fino in fondo con serietà e senso delle istituzioni”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale enti locali del partito, intervenendo nel dibattito politico in Campania nato dalle dichiarazioni del viceministro Edmondo Cirielli. “Comprendo il richiamo all’identità della coalizione – aggiunge Bicchielli che evoca il ruolo di Forza Italia – e oggi abbiamo una responsabilità più grande: governiamo il Paese e dobbiamo dare un’immagine di compattezza e affidabilità. Divisioni in una regione strategica come la Campania rischiano di indebolire l’intero centrodestra proprio mentre a livello nazionale dimostra solidità. Siamo da sempre una forza di equilibrio e coesione. Il nostro contributo è stato determinante anche nel tenere insieme sviluppo e diritti, libertà economiche e civili, offrendo al centrodestra un profilo moderno, liberale ed europeo, capace di parlare a tutto il Paese”. “Serve maturità politica: ognuno faccia la propria parte – rileva l’esponente azzurro – soprattutto chi ha maggiori responsabilità. Non si rompono i tavoli, si tengono aperti per costruire sintesi. Il primo banco di prova è l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno. È un passaggio decisivo per dimostrare che il centrodestra unito è anche competitivo. Dobbiamo presentarci con una proposta credibile e condivisa”. “Serve riaprire – conclude Bicchielli – subito un confronto serio anche in Consiglio regionale. Solo un’opposizione compatta può rappresentare un’alternativa credibile all’attuale governo della Campania. Rilanciare il centrodestra qui non è solo una scelta politica, ma un dovere verso i cittadini”