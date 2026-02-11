Salute, Tiso(Accademia IC): “Su epilessia istituzioni e mondo scientifico insieme”

“La Giornata internazionale per l’epilessia, appena trascorsa, rappresenta un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una malattia neurologica cronica che interessa migliaia di persone in Italia e milioni nel mondo. È un’occasione davvero importante per promuovere la conoscenza della patologia, sostenere la ricerca e contribuire a superare i pregiudizi sociali che ancora oggi colpiscono chi ne soffre”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “L’epilessia – prosegue Tiso – è una patologia del sistema nervoso centrale che si manifesta tramite un’attività neuronale eccessiva e anomala, causando crisi improvvise e transitorie. Proprio per la sua complessità è indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico e sistema sanitario, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci e una migliore qualità della vita per chi ne viene colpito. Il nostro impegno sociale – conclude il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune – non si esaurisce in una ricorrenza simbolica, ma intende proseguire per diffondere una corretta informazione sull’epilessia e contribuire a costruire una società più consapevole e inclusiva. Ricerca, innovazione e nuove tecnologie in ambito sanitario e scientifico sono strumenti essenziali per affrontare questa sfida. È necessario lavorare insieme, con istituzioni e comunità scientifica unite, per sostenere i pazienti e le loro famiglie e promuovere una cultura della salute basata su conoscenza e solidarietà”.
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco