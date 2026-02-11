Salute, Tiso(Accademia IC): “Su epilessia istituzioni e mondo scientifico insieme” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Battipaglia, la sindaca Francese nomina la nuova giunta
Comunali Salerno, appello delle forze progressiste
La BCC Monte Pruno dona gli espositori al Tribunale di Vallo
Cavese, Prosperi: Salernitana fuori categoria

Salute, Tiso(Accademia IC): “Su epilessia istituzioni e mondo scientifico insieme”

  • Febbraio 11, 2026
  • 0
  • 120
  • 2 Min Read

“La Giornata internazionale per l’epilessia, appena trascorsa, rappresenta un appuntamento fondamentale per accendere i riflettori su una malattia neurologica cronica che interessa migliaia di persone in Italia e milioni nel mondo. È un’occasione davvero importante per promuovere la conoscenza della patologia, sostenere la ricerca e contribuire a superare i pregiudizi sociali che ancora oggi colpiscono chi ne soffre”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “L’epilessia – prosegue Tiso – è una patologia del sistema nervoso centrale che si manifesta tramite un’attività neuronale eccessiva e anomala, causando crisi improvvise e transitorie. Proprio per la sua complessità è indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico e sistema sanitario, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci e una migliore qualità della vita per chi ne viene colpito. Il nostro impegno sociale – conclude il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune – non si esaurisce in una ricorrenza simbolica, ma intende proseguire per diffondere una corretta informazione sull’epilessia e contribuire a costruire una società più consapevole e inclusiva. Ricerca, innovazione e nuove tecnologie in ambito sanitario e scientifico sono strumenti essenziali per affrontare questa sfida. È necessario lavorare insieme, con istituzioni e comunità scientifica unite, per sostenere i pazienti e le loro famiglie e promuovere una cultura della salute basata su conoscenza e solidarietà”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013