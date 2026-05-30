Salerno. Premio Imprese Storiche Salernitane

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella suggestiva cornice del Salone Genovesi presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, la cerimonia di consegna del “Premio Imprese Storiche Salernitane”. Un appuntamento di grande rilievo istituzionale nato per tributare il giusto riconoscimento a quelle realtà economiche che, superando il traguardo degli 80 e dei 100 anni di esercizio continuativo, hanno fatto e continuano a fare la storia del tessuto produttivo locale. L’evento, moderato dalla giornalista Monica Di Mauro, ha visto una ampia partecipazione di autorità, rappresentanti di categoria e cittadini. I saluti istituzionali sono stati affidati ad Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, e ad Agnese Ambrosio, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Salerno. Nel corso della manifestazione, i presenti hanno potuto ascoltare i racconti e i sacrifici generazionali che si celano dietro l’evoluzione dei marchi premiati. I momenti di celebrazione sono stati impreziositi dalle note delle Sound Ladies, dirette dal M° Angelo Russo. “L’approssimarsi degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana ha ispirato questo traguardo temporale – ha dichiarato il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete. Per un’impresa, resistere così a lungo superando i complessi cicli economici degli ultimi decenni è un vero atto di coraggio. Questo successo testimonia una straordinaria capacità degli imprenditori di tramandare l’attività di padre in figlio: una continuità generazionale virtuosa che merita l’attenzione della Camera di Commercio verso alcune delle realtà che hanno letteralmente costruito l’economia del nostro territorio”. Di seguito l’elenco ufficiale delle imprese del territorio a cui è stato conferito il prestigioso riconoscimento: L’ELENCO DEI PREMIATI PREMIO “IMPRESE STORICHE” – 80 ANNI DI ATTIVITÀ • Eredi di Gaetano Iemma s.s.a. – Battipaglia • Ceramica Artistica Solimene Vincenzo s.r.l. – Vietri sul Mare PREMIO “IMPRESE STORICHE” – 100 ANNI DI ATTIVITÀ • “Pierri Trasporti” snc di Pierri Luigi e Pierri Giovanni – Fisciano • Gioielleria De Bonis Ida – Cava de’ Tirreni • Farmacia del Duomo snc di Antonio e Giada Carleo – Cava de’ Tirreni • Passaro Donna s.r.l. – Cava de’ Tirreni • A. Passaro Uomo s.r.l. – Cava de’ Tirreni • Ceramica Pinto s.r.l. – Vietri sul Mare • Ceramica Avallone Pasquale – Vietri sul Mare • Azienda Agricola Valentino Lenza – Pontecagnano • Saf s.r.l. – GIANNATTASIO INFISSI – Sede legale: Capaccio / Sede operativa: Montecorvino Pugliano • Vecchio Saracino di Carola F. srls – Agropoli