Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro

Avezzano si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al futuro dell’agricoltura e allo sviluppo del territorio. Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, si terrà l’iniziativa “Agricoltura e Territorio nel Fucino – Innovazione, Giovani e Filiere Locali”. organizzata da Confeuro Marsica nell’ambito della manifestazione “Calici & Sapori d’Amore”. L’evento affronterà tematiche di rilievo locale e nazionale legate al rapporto tra giovani, agricoltura e rilancio dei territori. In apertura sarà presentata l’indagine nazionale “Agri Under 35 – Coltiviamo il futuro”, realizzata dall’Istituto Piepoli per Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, presieduta da Andrea Tiso. Lo studio analizza le opinioni dei giovani italiani sull’alimentazione e la loro percezione del futuro dell’agricoltura, con particolare attenzione alle prospettive del settore e al tema del cibo artificiale. Ampio spazio sarà dedicato poi alle potenzialità agricole del Fucino che, come sottolineano il presidente Tiso e il responsabile di Confeuro Marsica Alessandra Cambise, “rappresenta uno dei principali distretti agricoli d’Italia per estensione, qualità delle produzioni e alta specializzazione orticola. Un territorio che da decenni costituisce un pilastro economico, occupazionale e identitario per l’intera Marsica, oggi chiamato ad affrontare sfide strategiche e strutturali che richiedono visione e collaborazione istituzionale”.

Tali sfide e opportunità saranno al centro di una tavola rotonda alla quale sono stati invitati autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo e professionale, tra cui: il Sindaco città di Avezzano Gianni Di Pangrazio, il Presidente nazionale Confeuro Andrea Tiso, il VicePresidente Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il Direttore Arap Abruzzo Antonio Morgante; e il Presidente Bonifica Ovest Giancarlo Di Pasquale. Saranno anche importanti rappresentanti dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, del Consorzio IGP e del Consorzio DOP. Il convegno e il dibattito saranno moderati dalla giornalista Roberta Maiolini. “L’iniziativa si propone come un’occasione di dialogo e approfondimento sui temi dell’innovazione agricola, del ricambio generazionale e della valorizzazione delle filiere locali”, hanno sottolineato Tiso e Cambise. Stampa e cittadinanza sono invitate a partecipare.