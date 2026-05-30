“Spazi Atemporali”, mostra dedicata a Bartolomeo Gatto

Si è svolta giovedì sera, presso il Complesso San Michele di Salerno, la conferenza stampa e il vernissage della mostra “Spazi Atemporali”, dedicata all’opera del Maestro Bartolomeo Gatto, promossa dall’Associazione culturale Opificio Art, in collaborazione con la Fondazione Bartolomeo Gatto e con il sostegno della Fondazione Carisal. L’inaugurazione ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, artisti, rappresentanti delle istituzioni, operatori culturali, studenti e appassionati d’arte, confermando il forte legame tra Bartolomeo Gatto e la comunità salernitana. Ad aprire la serata è stato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, che ha confermato il forte impegno della Fondazione nel sostenere e valorizzare l’arte e la cultura sul territorio, sottolineando l’importanza di investire in progettualità capaci di custodire la memoria artistica e generare nuove opportunità culturali per la città e le giovani generazioni. Dopo i saluti del Presidente Domenico Credendino e l’introduzione della responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione Carisal, Giovanna Tafuri, sono intervenuti il Presidente di Opificio Art, Vincenzo Adinolfi, la critica d’arte Gabriella Taddeo, la Dirigente del Liceo Artistico Sabatini-Menna, Renata Florimonte, e Carla Gatto, figlia dell’artista e architetto della Fondazione Bartolomeo Gatto. L’incontro, moderato dal giornalista e vicepresidente di Opificio Art, Stefano Pignataro, si è concluso con i saluti del Vicepresidente della Fondazione Carisal, Michele Buonomo. Nel corso della conferenza stampa, inoltre, l’architetto Carla Gatto, ha annunciato la volontà della famiglia di donare alla Fondazione un’opera del Maestro Bartolomeo Gatto, destinata alla nascita di una futura pinacoteca cittadina, dando così un importante segnale di continuità culturale e di radicamento dell’eredità artistica dell’autore nel territorio salernitano. La mostra propone un articolato percorso espositivo dedicato alla produzione pittorica e scultorea del Maestro Bartolomeo Gatto, figura tra le più significative del panorama contemporaneo nazionale, includendo anche opere inedite dell’ultima fase della sua attività artistica. Particolarmente apprezzata dal pubblico la sezione speciale dedicata alle grandi sculture monumentali presenti sul territorio della provincia di Salerno, raccontate attraverso il percorso fotografico realizzato da Valentino Petrosino, presidente dell’Associazione culturale LAB 147. Le immagini restituiscono il dialogo tra le opere, il paesaggio e gli spazi urbani che le ospitano, offrendo una nuova chiave di lettura dell’arte monumentale di Bartolomeo Gatto. Grande interesse ha suscitato anche il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna, protagonisti di un percorso formativo dedicato alla conoscenza dell’artista e della sua eredità culturale. I lavori audiovisivi realizzati dagli studenti arricchiscono il percorso espositivo, trasformando la mostra in uno spazio di incontro tra memoria, territorio e nuove generazioni. La mostra “Spazi Atemporali” sarà visitabile gratuitamente fino al 26 giugno 2026, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, presso il Complesso San Michele di Salerno (su prenotazione visite di mattina e/o guidate, per gruppi).