Salerno, Via Rocco Cocchia, allarme sicurezza:

di Erika Noschese

La riapertura delle scuole si avvicina e nel quartiere Pastena torna alta l’attenzione sulla sicurezza stradale. A sollevare il problema è l’associazione Progetto Terra, attraverso la presidente Valeria Palo, che ha presentato un’istanza formale al Comune di Salerno chiedendo interventi urgenti in via Rocco Cocchia e nelle strade limitrofe. Nel mirino finiscono la segnaletica ormai quasi completamente sbiadita, la velocità dei veicoli, la sosta selvaggia e una situazione che, secondo l’associazione, mette quotidianamente a rischio pedoni e residenti. La richiesta riguarda in particolare il tratto di via Rocco Cocchia in corrispondenza dei civici 85 e 93, nei pressi della stazione della metropolitana di Pastena e di alcune importanti attività commerciali. Secondo quanto segnalato da Progetto Terra, automobili e motocicli percorrono frequentemente la strada a velocità sostenuta e, in alcuni casi, anche contromano. Una situazione ritenuta particolarmente preoccupante in vista della ripresa delle attività scolastiche, considerato l’elevato numero di studenti e pedoni che quotidianamente attraversano la zona. L’associazione sottolinea inoltre le condizioni della segnaletica orizzontale e verticale, che risulterebbe fortemente deteriorata non soltanto in via Rocco Cocchia, ma anche in via Ricci, via Loira, via G. Vacca, via Corenzio e via Mauri. Strisce pedonali, linee di arresto e scritte «STOP» sarebbero in diversi punti difficilmente visibili, con conseguenze sulla sicurezza della circolazione. A questo si aggiunge il problema della sosta irregolare. Secondo la denuncia, le auto vengono lasciate frequentemente in prossimità degli incroci, degli Stop, degli scivoli per persone con disabilità e degli ingressi condominiali, compromettendo la visibilità e rendendo più difficoltoso il passaggio dei pedoni. Progetto Terra, che negli ultimi mesi ha promosso anche interventi di cura e riqualificazione dell’area parcheggio di via Rocco Cocchia, con attività di pulizia, piantumazione e verniciatura delle panchine, chiede ora un intervento coordinato alle istituzioni. Tra le richieste rivolte ai settori Mobilità, Trasporti e Viabilità e Manutenzioni del Comune, oltre che alla Polizia Locale, c’è il ripristino immediato delle strisce pedonali e della segnaletica nei punti più critici, a partire dai civici 85 e 93, insieme alla nuova delimitazione degli stalli per auto e motocicli. L’associazione propone inoltre l’installazione di dissuasori di velocità, come dossi artificiali o sistemi di rallentamento idonei, soprattutto nei tratti maggiormente interessati dal transito veloce. Chiesti anche controlli mirati e sistematici della Polizia Locale contro la sosta selvaggia e le violazioni del Codice della strada. Alla richiesta è stata allegata una documentazione fotografica a sostegno delle criticità segnalate. L’associazione, infine, chiede un riscontro urgente sulle tempistiche degli interventi, proprio alla luce dell’imminente riapertura degli istituti scolastici. «La sicurezza di pedoni, studenti e residenti – è il senso dell’istanza presentata da Valeria Palo – non può essere affidata alla prudenza dei singoli, ma richiede una viabilità adeguatamente segnalata, controllata e sicura». Intanto, attraverso il gruppo Trekking dell’associazione Progetto Terra è stato lanciato il progetto “Tutti a scuola in bici” con l’obiettivo di chiedere alle scuole di attrezzarsi e organizzare gli spazi per accogliere le biciclette degli studenti.