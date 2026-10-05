Salerno, opposizioni contro l’assessore Galdi: «Basta assenze, ora confronto»

Anche oggi, nelle Commissioni Trasparenza e Mobilità, abbiamo atteso invano l’assessore alla Mobilità Galdi. Questa volta non si trattava neppure soltanto di richieste di audizione d’urgenza formalmente rinviate per «ragioni istituzionali»: si trattava di audizioni già convocate e inserite negli ordini del giorno delle rispettive Commissioni. E, almeno fino a questo momento, non ci è stata comunicata alcuna ragione a giustificazione dell’assenza. Lo ripetiamo: non abbiamo intenzione di imbastire processi a nessuno. Riteniamo però che, dopo quanto accaduto durante la manifestazione delle Frecce Tricolori, fosse assolutamente necessario un confronto. Per capire se esistesse un piano straordinario; se esisteva, perché evidentemente non abbia funzionato; se non esisteva, perché non si sia ritenuto necessario predisporlo. Soprattutto, siamo fortemente preoccupati per il futuro. Un confronto è indispensabile per capire cosa pensi questa Amministrazione della validità degli strumenti di programmazione della nostra città, a partire dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che a nostro avviso necessita già di una profonda revisione. Un’attitudine aperta al confronto diretto è inoltre indispensabile per affrontare le numerose urgenze e criticità che il lavoro delle Commissioni sta facendo emergere. Il rifiuto del confronto, al contrario, finisce per rendere impossibile questa discussione urgente e, soprattutto, mortifica il lavoro non soltanto delle opposizioni, ma dell’intero Consiglio comunale. Prendiamo atto che il Presidente della Commissione Trasparenza, esprimendo il rincrescimento della Commissione, ha provveduto a formulare una nuova richiesta di audizione e che l’assessore sarà nuovamente convocato in Commissione Mobilità. Ma, qualora dovesse perdurare questo incomprensibile e ormai non più tollerabile atteggiamento da parte dell’assessore, non ci resterà altra scelta che esprimere, nelle forme opportune, tutta la nostra sfiducia e chiederne le dimissioni. Lo scrivono in una nota congiunta i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Salerno Francomassimo Lanocita (AVS) Rino Avella (AVS) Claudio Russolillo (M5S) Giso Amendola (Salerno Democratica)