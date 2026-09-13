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Salernitana, squadra che vince non si tocca

  • Settembre 13, 2026
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Salernitana, squadra che vince non si tocca

di Marco De Martino

SALERNO – Nemmeno il tempo di assaporare il dolce gusto della prima vittoria stagionale ottenuta ai danni del Potenza, che la Salernitana ieri mattina è già tornata al lavoro al centro sportivo Mary Rosy per preparare la trasferta del turno infrasettimanale contro il Barletta, in programma martedì prossimo alle 21:00 allo stadio Cosimo Puttilli.
RIPRESA IMMEDIATA Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un lavoro defaticante in campo, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto. Differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Palestra e terapie per Jonas Heinz. Terapie per Malik Djibril. Dei quattro calciatori ancora in infermeria, solo Capuano e de Boer sono vicino al pieno recupero ma ci vorrà ancora qualche giorno prima di rivederli regolarmente in gruppo. Ovviamente nessuno di loro sarà disponibile per Barletta. Al Puttilli mister Cosmi riapartirà dalle certezze maturate negli ultimi 180’ stagionali.
LE CERTEZZE DI SERSE Come affermato anche in sala stampa a caldo venerdì scorso dopo la roboante vittoria ai danni del Potenza, Cosmi non abbandonerà la strada intrapresa nei match contro la Cavese e contro i lucani. Si ripartirà, dunque, dal 4-4-2 e dagli stessi uomini, nonostante le tre partite in una settimana. A protezione di Galeotti ci saranno ancora Llano a destra ed Anastasio a sinistra, con la coppia centrale Pieraccini-Celiento chiamata a confermate le ottime cose fatte vedere all’Arechi. Stesso dicasi a centrocampo, con Achik e Villa che saranno ancora i due stantuffi esterni, mentre Tascone e Vitale si occuperanno della zona nevralgica del campo. In attacco è inevitabile la riconferma della coppia formata da D’Ursi e La Gumina, i quali hanno dimostrato, contro il Potenza, al di là dei gol e degli assist messi a referto, di aver già affinato la loro intesa. Terza panchina consecutiva in vista, dunque, per Facundo Lescano. Questa mattina alle 10 si torna in campo al Mary Rosy, mentre la rifinitura è prevista per domani pomeriggio.

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