Cassazione, no a riduzione di pena per l’ex sottosegretario Cosentino

Nessuna riduzione di pena per l’ex sottosegretario all’Economia e coordinatore di Forza Italia in Campania Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto due condanne definitive, una a 10 anni per concorso esterno in camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l’altra a quattro anni per la corruzione di agenti penitenziari, avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso della Procura Generale di Napoli che chiedeva l’annullamento della decisione assunta nel maggio scorso con ordinanza dalla quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli, che aveva riconosciuto per Cosentino il vincolo della continuazione tra il reato di concorso esterno in camorra e quello di corruzione, concedendo uno sconto di pena di un anno e due mesi, che avrebbe permesso all’ex politico di Casal di Principe di uscire anticipatamente rispetto ai circa tre anni e due mesi che deve ancora scontare. Cosentino si costituì in carcere nell’aprile 2023, dopo che divenne definitiva su decisione della Cassazione la condanna per concorso esterno; in quel momento la pena da scontare, tolti gli anni già trascorsi in regime di carcerazione preventiva e arresti domiciliari, era di 8 anni e qualche mese. Nel frattempo l’ex parlamentare di Casal di Principe ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata (che toglie 90 giorni ogni anno di pena da scontare), mentre il suo difensore Dario Vannetiello presentò istanza alla Corte di Appello per provare a ridurre i mesi di carcere puntando sulla continuazione tra i due reati. La decisione della Cassazione, che ha accolto il ricorso del Pg e annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello, elimina per ora questa possibilità.