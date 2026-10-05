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Sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport. Loffredo: “Lavori spediti”
Salerno

Sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport. Loffredo: “Lavori spediti”

  • Ottobre 5, 2026
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Sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport. Loffredo: “Lavori spediti”

«I lavori procedono in modo puntuale, le fondazioni sono quasi concluse». Lo scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno, Dario Loffredo, al termine di un sopralluogo effettuato questa mattina al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport insieme all’assessore allo Sport Nino Savastano.

«Contiamo che l’impresa incaricata possa completare quest’opera nei tempi previsti e regalare alla città di Salerno una struttura bellissima e funzionale», aggiunge Loffredo.

Il nuovo impianto, nelle intenzioni dell’amministrazione, non sarà destinato esclusivamente allo sport agonistico, con discipline come pallavolo e pallacanestro, ma potrà ospitare anche concerti e grandi eventi culturali.

«Un altro passo concreto per la nostra città. Andiamo avanti», conclude l’assessore.

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