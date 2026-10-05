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Accoltellata a Salerno: resta in carcere aggressore ragazza

  • Ottobre 5, 2026
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Accoltellata a Salerno: resta in carcere aggressore ragazza

Resta in carcere l’uomo di 57 anni residente ad Ariano Irpino (Avellino), indagato di tentato omicidio per l’accoltellamento di una ragazza di 23 anni lo scorso 23 settembre nel centro storico di Salerno. Lo ha disposto il gip di Benevento, che non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Salerno nella serata del 2 ottobre scorso ed eseguito dalla polizia. Il giudice, stando a quanto si apprende, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere al termine dell’udienza per la convalida del fermo. Il 57enne, assistito dall’avvocato Domenico Carchia, si sarebbe avvalso della facolta’ di non rispondere, per dare tempo al suo legale di studiare gli atti, di cui e’ entrato in possesso soltanto in mattinata. Tuttavia, il 57enne, nelle scorse ore, nel confronto avuto con il suo avvocato, avrebbe ribadito la sua estraneita’ ai fatti che gli vengono contestati.

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