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Salerno, sospensione idrica programmata il 10 luglio in via Wenner

  • Luglio 6, 2026
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Salerno, sospensione idrica programmata il 10 luglio in via Wenner

Nuova sospensione idrica programmata a Salerno nella mattinata di venerdì 10 luglio 2026. A comunicarlo è Salerno Sistemi, che ha reso noto un intervento di manutenzione sulla rete idrica necessario per garantire l’efficienza del servizio. L’interruzione dell’erogazione dell’acqua sarà effettuata dalle ore 9 alle ore 12 per consentire la sostituzione di un organo di manovra all’altezza del civico 48 di via Roberto Wenner.

La sospensione idrica interesserà il seguente tratto di strada e le relative traverse limitrofe:

  • Via Roberto Wenner, dall’incrocio con via San Leonardo fino all’incrocio con via Alfonso Amato.

Nel corso delle operazioni tecniche, Salerno Sistemi assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per contenere al minimo i disagi per i residenti e le attività presenti nell’area interessata. L’azienda invita gli utenti coinvolti a predisporre un’adeguata scorta d’acqua per far fronte alle esigenze durante le ore di sospensione del servizio, che salvo imprevisti sarà ripristinato regolarmente al termine dei lavori previsto intorno alle ore 12 di venerdì.

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