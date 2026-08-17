Il Giro della Campania parte dalla Reggia di Caserta

Il Giro della Campania riparte dal cuore verde della Reggia di Caserta: il Parco reale. La direzione della Reggia di Caserta mette al centro del grande ciclismo professionistico il patrimonio Unesco vanvitelliano e la promozione del territorio. L’appuntamento è il 20 settembre. Dopo 25 anni di assenza, la competizione ciclistica avrà il via nel Complesso vanvitelliano per poi attraversare numerosi comuni delle province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e giungere a Napoli. La Reggia di Caserta, simbolo identitario del nostro Paese, accoglie la rinata storica competizione di rilievo nazionale.

La collaborazione istituzionale della direzione della Reggia di Caserta con la Regione Campania rappresenta uno dei pilastri fondanti del nuovo Giro. L’Istituto autonomo del ministero della Cultura parteciperà attivamente alla valorizzazione dell’iniziativa, trasformando il grande evento sportivo in una leva d’attrazione turistica destagionalizzata, in grado di generare un impatto positivo per l’intero indotto locale, dall’accoglienza all’enogastronomia.

“Il Giro della Campania – afferma il direttore ad interim della Reggia di Caserta Antonio Tarasco – rappresenta un’occasione per accendere una luce nuova sul patrimonio della Nazione. Lo Sport può veicolare prospettive inedite e vincenti per i luoghi della cultura, creando connessioni con pubblici differenti ed eterogenei. La Reggia di Caserta ha grandi potenzialità per stimolare in futuro anche nuove forme di turismo e di fruizione, legate a eventi di rilievo e a partnership prestigiose”.