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Salerno: caduti diversi alberi in città

  • Agosto 17, 2026
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Salerno: caduti diversi alberi in città

Il maltempo ha colpito nel tardo pomeriggio Salerno, dove un acquazzone particolarmente intenso si è rapidamente trasformato in una forte grandinata, con numerosi millimetri di pioggia caduti in pochi minuti.

La quantità d’acqua riversata sulla città ha provocato i primi allagamenti in diverse zone, causando disagi alla circolazione e rendendo difficoltosi gli spostamenti.

A rendere particolarmente intenso il passaggio del fronte temporalesco sono stati tuoni, fulmini, grandine e forti raffiche di vento, che hanno accompagnato le precipitazioni per un periodo prolungato.

Il vento ha inoltre provocato problemi alla vegetazione. In diversi punti della città sono stati segnalati rami spezzati e caduti sulla carreggiata, rendendo necessari interventi per ripristinare le condizioni di sicurezza.

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