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Fico, ‘gradimento? Sono i trend che interessano, ma va benissimo anche così’

  • Luglio 6, 2026
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Fico, ‘gradimento? Sono i trend che interessano, ma va benissimo anche così’

“Le classifiche, come al solito, una volta sono migliori, una volta peggiori: sono i trend che interessano in ogni caso. Poi i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Ma va benissimo anche questa, è una buona posizione”. Così il governatore della Campania, Roberto Fico, commenta – a margine della presentazione della Stagione al Teatro Trianon a Napoli – la classifica sul gradimento del Sole 24 Ore. Secondo questa analisi, tra i presidenti di Regione Fico è al decimo posto: rispetto al dato dell’elezione dello scorso autunno (60,6%), ottiene un consenso tra gli intervistati del 55% (-5,6%), di poco superiore al 54,5% che il suo predecessore Vincenzo De Luca ottenne nel Governance poll del 2025.

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