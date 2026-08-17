“Torneremo a chiedere lo stato d’emergenza e soprattutto l’attivazione di misure immediate: soluzioni abitative per gli sfollati, la sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui, i ristori per chi ha subito danni economici”. Lo afferma il capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano (Fdi), ricordando che la prossima settimana, il 27 agosto, è convocata una riunione monotematica del Consiglio sui Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto del 21 luglio scorso. In una nota congiunta con i capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna, l’esponente meloniano sottolinea che la seduta dell’Aula si terrà “perché l’opposizione ha raccolto le firme e attivato i meccanismi previsti dal regolamento. Noi avremmo voluto riunire il Consiglio il giorno di Ferragosto per dare un segnale”. Nel concludere, Sangiuliano e i capigruppo aggiungono: “Pensiamo che sui Campi Flegrei occorra una riflessione ampia sulla gestione del territorio chiamato a convivere con un fenomeno antico e a questo potrà servire una legge speciale”.
Post Recenti
- Sangiuliano (Fi), in Consiglio chiederemo ancora lo stato d’emergenza
- Il Giro della Campania parte dalla Reggia di Caserta
- Incendio vicino all’aeroporto di Salerno, voli sospesi
- Siccità, Confeuro: “Ok accordo su Lago Maggiore ma non basta contro emergenza idrica”
- Caldo, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Povertà climatica colpisce ceti più deboli”
Categorie
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco