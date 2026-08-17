Sangiuliano (Fi), in Consiglio chiederemo ancora lo stato d’emergenza

“Torneremo a chiedere lo stato d’emergenza e soprattutto l’attivazione di misure immediate: soluzioni abitative per gli sfollati, la sospensione del pagamento dei tributi e dei mutui, i ristori per chi ha subito danni economici”. Lo afferma il capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano (Fdi), ricordando che la prossima settimana, il 27 agosto, è convocata una riunione monotematica del Consiglio sui Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto del 21 luglio scorso. In una nota congiunta con i capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna, l’esponente meloniano sottolinea che la seduta dell’Aula si terrà “perché l’opposizione ha raccolto le firme e attivato i meccanismi previsti dal regolamento. Noi avremmo voluto riunire il Consiglio il giorno di Ferragosto per dare un segnale”. Nel concludere, Sangiuliano e i capigruppo aggiungono: “Pensiamo che sui Campi Flegrei occorra una riflessione ampia sulla gestione del territorio chiamato a convivere con un fenomeno antico e a questo potrà servire una legge speciale”.