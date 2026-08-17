Rapina a 74enne a Salerno, c’e’ un secondo fermato

C’e’ anche un secondo uomo fermato dopo la rapina aggravata dello scorso 8 agosto in via Settimio Mobilio a Salerno ai danni di un uomo di 74 anni. Gli agenti di polizia hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino straniero. L’indagine, svolta anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e gli accertamenti della Scientifica, aveva gia’ portato, cinque giorni fa, a sottoporre a fermo un primo uomo ritenuto indiziato della rapina. Nella notte del 14 agosto, poi, durante un servizio di controllo nella centralissima piazza della Concordia, una Volante ha rintracciato e bloccato il secondo uomo, che e’ stato accompagnato negli uffici della Questura. Considerato, poi, il concreto pericolo di fuga, anche in relazione all’assenza di una fissa dimora e di stabili legami sul territorio nazionale, gli investigatori hanno proceduto al fermo. Sono stati sequestrati anche alcuni capi di abbigliamento e altri oggetti ritenuti utili ai fini delle indagini. A coordinare le indagini e’ la Procura di Salerno.