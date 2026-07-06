Salerno rende omaggio a Vincenzo Baldi

Una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla comunità salernitana. Ieri mattina Vincenzo Baldi, storico artigiano e fondatore dell’Elettrotecnica Baldi Vincenzo, ha ricevuto una benemerenza della Città di Salerno per gli oltre cinquantotto anni di attività professionale. La consegna è avvenuta personalmente da parte del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha accolto Vincenzo Baldi e la sua famiglia nel proprio ufficio a Palazzo di Città. Un incontro particolarmente emozionante, vissuto insieme ai familiari che hanno condiviso con lui un lungo percorso fatto di sacrifici, impegno e dedizione. La benemerenza conferita dalla Città di Salerno reca la seguente motivazione: La Città di Salerno conferisce a Vincenzo Baldi un riconoscimento di profonda gratitudine per gli oltre 58 anni di attività artigiana, svolta con passione, professionalità e dedizione. Con il suo lavoro, i suoi valori e la sua umanità ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di cittadini, contribuendo alla crescita del territorio e tramandando una preziosa cultura del lavoro. Vincenzo Baldi ha fondato nel 1968, nel quartiere Torrione, l’Elettrotecnica Baldi Vincenzo, attività diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per numerose famiglie e realtà del territorio salernitano. Conosciuto da tutti come “Don Enzo”, ha attraversato con competenza le grandi trasformazioni del settore, dall’evoluzione degli elettrodomestici all’informatizzazione e alle nuove tecnologie, senza mai rinunciare al rapporto diretto e umano con i clienti.Per lui il lavoro non ha mai rappresentato soltanto una professione, ma un modo per ascoltare le persone, comprenderne le necessità e cercare sempre una soluzione ai loro problemi. Nel corso della sua lunga attività ha inoltre creato opportunità di lavoro, costruendo con i propri collaboratori rapporti fondati sulla fiducia, sul rispetto e sulla condivisione. Fondamentale è stato anche il sostegno della moglie Antonietta, che per oltre quarant’anni lo ha affiancato occupandosi con dedizione della gestione amministrativa e contabile dell’impresa. Oggi la tradizione professionale e familiare prosegue principalmente grazie al figlio Roberto Francesco, che porta avanti l’attività custodendo l’esperienza, la serietà e i valori trasmessi dal padre. La benemerenza rappresenta quindi non soltanto il riconoscimento di un lungo percorso professionale, ma anche l’omaggio della Città di Salerno a una storia di famiglia, di lavoro e di profondo legame con il territorio. Grande la commozione di Vincenzo Baldi e dei suoi familiari, che hanno espresso gratitudine al Sindaco Vincenzo De Luca per l’accoglienza riservata e per aver voluto consegnare personalmente un riconoscimento destinato a rimanere tra i ricordi più importanti della loro storia familiare.