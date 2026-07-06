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Piero De Luca: Da Piantedosi parole confuse

  • Luglio 6, 2026
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Piero De Luca: Da Piantedosi parole confuse

“Le parole del ministro Piantedosi sono talmente confuse che risulta difficile comprenderne persino il significato. Evidentemente il caos che continua a ruotare nel Governo attorno ai centri in Albania sta facendo perdere lucidità. La verità è che non funzionano, sono solo disumani ed inefficaci sia alla luce della normativa italiana che ai sensi della nuova disciplina UE. Una sola cosa è certa: questo progetto continua soltanto a prosciugare le casse dello Stato. È un enorme danno erariale, idrovora di risorse pubbliche che avrebbero potuto essere destinate alle vere emergenze degli italiani, dalla sanità al lavoro fino alla sicurezza, invece di finanziare esperimenti improbabili utili solo alla propaganda demagogica della destra, ma che si stanno rivelando invece per quello che sono: un clamoroso fallimento.” Così una nota del capogruppo del Pd in commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

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