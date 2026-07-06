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Agenzia Entrate: “Nessuna ondata, solo attività ordinaria”

  • Luglio 6, 2026
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Agenzia Entrate: “Nessuna ondata, solo attività ordinaria”

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l’anno precedente.

 

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

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