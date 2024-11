Salerno Pulita, sabato. il Centro raccolta mobile a via Vinciprova

È fissato in via Vinciprova il prossimo appuntamento con il Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita.L’appuntamento è in programma sabato 9 novembre, dalle 9 alle 12:30, quando sarà possibile conferire i rifiuti, ritirare gratis il kit dei sacchi per la raccolta differenziata, avere informazioni, ottenere la card di successo e prenotare il ritiro di ingombranti a domicilio.