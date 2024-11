Positano e Thurnau, 24 anni di gemellaggio

Il gemellaggio tra Positano e Thurnau ha aggiunto un nuovo capitolo alla lunga storia di amicizia che lega le due città, testimoniando una cooperazione che si rinnova da ben 24 anni. Stefano Ducceschi, Console Onorario della Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania, Calabria, Basilicata e Molise, ha espresso entusiasmo per l’evento: “Una bella pagina nei rapporti bilaterali tra l’Italia e la Germania è stata appena scritta”. Questo scambio, reso possibile dal forte impegno del Sindaco di Positano, Giuseppe Guida, e dalle associazioni coinvolte, ha visto la partecipazione di una delegazione di 52 cittadini di Thurnau, in Baviera.

Il Console Ducceschi ha sottolineato come questo gemellaggio rappresenti un esempio unico in Italia, auspicando che possa ispirare altre città italiane e tedesche a intraprendere iniziative simili. Ha inoltre evidenziato l’importanza dello scambio per rafforzare le relazioni internazionali, un obiettivo condiviso dai Presidenti della Repubblica tedesca e italiana, Frank-Walter Steinmeier e Sergio Mattarella, che hanno promosso un bando presidenziale per celebrare esempi di cooperazione bilaterale.

Il Sindaco Giuseppe Guida ha ribadito l’importanza del gemellaggio non solo come atto formale, ma come strumento per creare ponti di amicizia e collaborazione. “In un’Europa sempre più interconnessa, iniziative come questa sono fondamentali per lo scambio di idee, cultura e valori”, ha affermato. Guardando al futuro, il Sindaco ha annunciato che nel 2025, in Germania, si festeggeranno le nozze d’argento del gemellaggio, un momento che celebrerà 25 anni di amicizia e cooperazione, destinato a ispirare le generazioni future.

Questa collaborazione, attiva da quasi un quarto di secolo, non solo arricchisce le comunità coinvolte, ma promuove il dialogo e la comprensione reciproca, consolidando legami che vanno oltre i confini nazionali.