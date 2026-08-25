Salerno piange Claudio Avagliano della Misericordia

“Il Governatore, i Consiglieri e tutti i volontari della Confraternita di Misericordia di Salerno esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del caro volontario CLAUDIO AVAGLIANO.
Con gratitudine e commozione ricordiamo il suo impegno, la sua disponibilità e il prezioso servizio svolto al fianco della nostra Confraternita.
Claudio ha vissuto la sua vita tra gli altri e per gli altri, scegliendo di continuare a donare luce, permettendo ad altri di tornare a vedere il mondo.
Il tuo cammino terreno si è concluso, ma il tuo esempio continuerà a camminare attraverso i tuoi occhi. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza . Ciao, Claudio. Buon viaggio“.
E’ quanto ha scritto, in un post sui social, l’associazione di volontariato Misericordia Salerno