Salerno piange Claudio Avagliano della Misericordia - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Pitti Pizza & Friends: serata al via. Il video
Capaccio. Minella (Forza Italia): Stare vicino alla comunità
De Luca cantieri e Salernitana: Me ne sono andato depresso
Salerno piange Claudio Avagliano della Misericordia
Salerno

Salerno piange Claudio Avagliano della Misericordia

  • Agosto 25, 2026
  • 0
  • 108
  • 1 Min Read
Salerno piange Claudio Avagliano della Misericordia

Il Governatore, i Consiglieri e tutti i volontari della Confraternita di Misericordia di Salerno esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del caro volontario CLAUDIO AVAGLIANO.

 

Con gratitudine e commozione ricordiamo il suo impegno, la sua disponibilità e il prezioso servizio svolto al fianco della nostra Confraternita.

Claudio ha vissuto la sua vita tra gli altri e per gli altri, scegliendo di continuare a donare luce, permettendo ad altri di tornare a vedere il mondo.

Il tuo cammino terreno si è concluso, ma il tuo esempio continuerà a camminare attraverso i tuoi occhi. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza . Ciao, Claudio. Buon viaggio“.

E’ quanto ha scritto, in un post sui social, l’associazione di volontariato Misericordia Salerno

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Tommaso D'Angelo
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Tommaso D'Angelo
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017