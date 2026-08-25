De Luca cantieri e Salernitana: Me ne sono andato depresso

Raddoppio dell’illuminazione pubblica in via Luigi Guercio e un sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, diventano l’occasione per fare il punto sui lavori in corso in città a poche settimane dalle celebrazioni di San Matteo.

«Un miracolo», ha commentato De Luca riferendosi alla mole di interventi completati nell’ultimo mese, soprattutto alla luce di un periodo definito «tremendamente difficile». L’obiettivo dell’amministrazione è dare un nuovo volto alla città in vista della festa patronale.

Sono circa 20 i cantieri che, secondo quanto annunciato dal sindaco, saranno chiusi nelle prossime settimane. Non sarà invece possibile completare nei tempi previsti gli interventi a piazza Cavour.

Durante il sopralluogo è stato annunciato anche il primo bilancio delle attività del N.O.S. della Polizia Municipale, impegnato nei controlli sul territorio.

Spazio quindi ai temi più delicati. Sulle Fonderie Pisano, De Luca ha ribadito la posizione dell’amministrazione: «La nostra posizione è quella di proseguire con la delocalizzazione nel medio-lungo periodo».

Linea improntata al massimo rigore anche sulla vicenda del Grand Hotel. «I tributi si pagano», ha ribadito il sindaco, confermando la volontà di andare avanti senza arretramenti sul fronte dei controlli e degli obblighi fiscali.

Infine, inevitabile, il passaggio sulla Salernitana, reduce dalla sorprendente sconfitta interna contro il Sorrento. De Luca non ha nascosto la propria amarezza per l’esordio negativo dei granata: «Me ne sono andato depresso, il Sorrento ha meritato di vincere».