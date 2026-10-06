Banca Monte Pruno e Sporting Sala Consilina ancora insieme

La Banca Monte Pruno rinnova la partnership con lo Sporting Sala Consilina Futsal anche per la stagione sportiva 2026/27, confermando il proprio sostegno a un progetto che unisce passione sportiva e legame con il territorio. Presso la sede di Sant’Arsenio della Banca Monte Pruno, il Direttore Generale Cono Federico e il Presidente dello Sporting Sala Consilina, Antonio Detta, hanno firmato l’intesa che permette così di proseguire una collaborazione consolidata, espressione della volontà condivisa di valorizzare le energie e le ambizioni della comunità del Vallo di Diano.Il rinnovo rafforza un percorso che, negli anni, ha saputo coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati, facendo dello sport un’occasione di partecipazione e appartenenza. Al fianco dello Sporting, la Banca Monte Pruno continua a promuovere i valori dell’impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport uno strumento di crescita e un’opportunità per dare visibilità al territorio. «Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco – sottolinea il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico –. Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo: collaborazione, responsabilità e attenzione alle persone. Alla società, allo staff e agli atleti rivolgiamo l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni, da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati».