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Gruppo A Testa Alta incontra De Luca

  • Ottobre 6, 2026
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Gruppo A Testa Alta incontra De Luca

Questa mattina i consiglieri regionali del gruppo a Testa Alta Gennaro Oliviero, Lucia Fortini, Luca Cascone e Giovanni Porcelli hanno incontrato Vincenzo De Luca per una riflessione sull’attuale fase politica , in ambito nazionale e regionale. Hanno partecipato all’incontro Fulvio Bonavitacola , Rossella Casillo, Diego Venanzoni.
Si e’ ribadito un grande impegno sui temi della legalità, sburocratizzazione , sanità, politiche sociali e servizi pubblici.
Si è confermato un forte ancoraggio di “A testa alta” nell’area politica del centro sinistra e si è convenuto sulla necessità di verificare le condizioni di un patto federativo con il PD in vista delle eventuali primarie e delle prossime scadenze politiche nazionali e locali.
Si è concordato di rafforzare sempre di più i rapporti con i settori dell’economia , del mondo del lavoro e delle aree di sofferenza sociale .

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