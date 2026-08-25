Giochi del Mediterraneo, Confeuro: “Faro su tutela mare e agricoltura”

“In questi giorni sono in scena a Taranto i Giochi del Mediterraneo, manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino Mediterraneo e ispirata ai valori olimpici, con l’obiettivo di promuovere lo sport, il dialogo e la cooperazione tra i popoli. Per Confeuro- Confederazione Agricoltori Europei si tratta di una competizione bellissima, fondata su principi sani e nobili, e proprio per questo riteniamo importante cogliere l’occasione per accendere un faro sul “mare nostrum” e sulla necessità di tutelarlo. Il Mediterraneo – sottolinea il presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso – sta affrontando trasformazioni profonde legate al cambiamento climatico. Il progressivo surriscaldamento delle acque favorisce fenomeni come la proliferazione di specie aliene, la perdita di biodiversità e l’alterazione degli ecosistemi marini. Parallelamente, anche i territori agricoli dei Paesi mediterranei sono sempre più esposti a siccità, ondate di calore e cambiamenti nella disponibilità delle risorse idriche, con conseguenze sulle produzioni e sulle comunità rurali. Tutela del mare e agricoltura – prosegue Tiso – sono questioni strettamente connesse. La salute degli ecosistemi marini, la qualità delle acque, la gestione delle risorse idriche e la salvaguardia della biodiversità devono essere affrontate attraverso una visione comune e di lungo periodo. È quindi auspicabile che le istituzioni nazionali ed europee rafforzino le politiche dedicate al Mediterraneo, sostenendo interventi concreti per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, proteggere fauna e flora marina e accompagnare l’agricoltura verso modelli sempre più sostenibili e resilienti. Lo spirito di cooperazione dei Giochi del Mediterraneo – conclude – può rappresentare anche un messaggio importante per la politica: di fronte alle grandi sfide ambientali nessun Paese può agire da solo. Il Mediterraneo è un patrimonio comune e come tale deve essere difeso e rilanciato”.