“Universo Beach” : c’è erba sulla spiaggia

Doveva essere il fiore all’occhiello del nuovo litorale cittadino nel quartiere Torrione, a Salerno, ma oggi la spiaggia di “Universo Beach” si presenta come una landa desolata dove la natura sta prendendo il sopravvento nel modo più inatteso: tra i granelli dell’arenile ha iniziato a crescere una fitta vegetazione erbosa.

Il paradosso si consuma sotto gli occhi dei residenti e dei passanti lungo il lungomare Marconi, che osservano sconcertati la trasformazione di quello che avrebbe dovuto essere un tratto di costa restituito alla balneazione in un vero e proprio “prato sul mare