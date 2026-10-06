Scafati, Celano: Berritto aderisce a Forza Italia - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Banca Monte Pruno e Sporting Sala Consilina ancora insieme
Scafati, Celano: Berritto aderisce a Forza Italia
Poste Italiane: in Campania installati 17 defribrillatori
“Universo Beach” : c’è erba sulla spiaggia
Provincia scafati

Scafati, Celano: Berritto aderisce a Forza Italia

  • Ottobre 6, 2026
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read
Scafati, Celano: Berritto aderisce a Forza Italia

Scafati – Prosegue il percorso di crescita e di radicamento di Forza Italia sul territorio. Il consigliere comunale di Scafati Maria Berritto ha ufficializzato il proprio ingresso nel partito.

A darne l’annuncio sono il segretario regionale di Forza Italia, On. Fulvio Martusciello, il segretario provinciale, On. Roberto Celano, e il segretario cittadino, Luca Celiberti, che esprimono soddisfazione per una nuova adesione che rafforza la presenza del partito nella comunità scafatese.

L’ingresso di Maria Berritto rappresenta un ulteriore segnale della capacità di Forza Italia di essere un punto di riferimento per amministratori, professionisti e rappresentanti della società civile che intendono mettere la propria esperienza al servizio del territorio.

«L’ingresso di Maria Berritto – sottolineano Martusciello, Celano e Celiberti – conferma la bontà del lavoro che Forza Italia sta portando avanti a Scafati e in provincia di Salerno. Il nostro partito continua a crescere perché è in grado di interpretare le esigenze dei territori e, allo stesso tempo, di offrire uno spazio politico aperto a chi vuole impegnarsi con serietà e responsabilità».

«Forza Italia – proseguono – è sempre più attrattiva per gli amministratori che condividono una cultura politica liberale, moderata e riformista. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una classe dirigente radicata nei territori, capace di ascoltare i cittadini e di affrontare con concretezza le sfide delle comunità».

L’adesione di Maria Berritto si inserisce dunque nel più ampio percorso di rafforzamento e radicamento di Forza Italia, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito a Scafati e di ampliare ulteriormente il dialogo con la società civile.

Forza Italia conferma così la propria vocazione inclusiva e territoriale, mantenendo le porte aperte a quanti intendono contribuire, attraverso l’impegno politico e amministrativo, alla crescita delle proprie comunità.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Nocerina Provincia Agro Nocerino Sarnese

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013