Salerno, Lungomare Marconi: cedono i Giardini del Mandorlo - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Pesaro cade a Scafati, la capolista è battuta
Paganese. Novelli: Dobbiamo ancora migliorare
Salernitana, Iervolino no a Faggiano, resta Raffaele
Cava de’ Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico
Ultimora Salerno

Salerno, Lungomare Marconi: cedono i Giardini del Mandorlo

  • Febbraio 15, 2026
  • 0
  • 234
  • 1 Min Read
Salerno, Lungomare Marconi: cedono i Giardini del Mandorlo

Mattinata critica sul Lungomare Marconi, dove si registra l’ennesimo cedimento nell’area dei Giardini del Mandorlo. La situazione appare drammatica: si è aperta una voragine di notevoli dimensioni che ha compromesso una porzione significativa dello spazio che affaccia sul mare.

Le immagini scattate dal drone di CDF Photography mostrano con chiarezza l’ampiezza del crollo e l’instabilità del terreno, evidenziando una ferita profonda nel cuore del lungomare cittadino. L’area, già in passato interessata da criticità legate all’erosione e alle mareggiate, torna dunque al centro dell’attenzione.

Sul posto si attendono verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La preoccupazione è alta tra residenti e frequentatori della zona, che chiedono interventi strutturali per evitare il ripetersi di episodi simili.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013