Salerno, Lungomare Marconi: cedono i Giardini del Mandorlo

Mattinata critica sul Lungomare Marconi, dove si registra l’ennesimo cedimento nell’area dei Giardini del Mandorlo. La situazione appare drammatica: si è aperta una voragine di notevoli dimensioni che ha compromesso una porzione significativa dello spazio che affaccia sul mare.

Le immagini scattate dal drone di CDF Photography mostrano con chiarezza l’ampiezza del crollo e l’instabilità del terreno, evidenziando una ferita profonda nel cuore del lungomare cittadino. L’area, già in passato interessata da criticità legate all’erosione e alle mareggiate, torna dunque al centro dell’attenzione.

Sul posto si attendono verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La preoccupazione è alta tra residenti e frequentatori della zona, che chiedono interventi strutturali per evitare il ripetersi di episodi simili.