Carmine Salimbene torna a Sanremo

Quattordici anni di attività nel settore della comunicazione visiva e della direzione artistica per eventi di rilievo nazionale: è questo il percorso professionale di Carmine Salimbene, fondatore dell’agenzia Dissonanze Creative, realtà specializzata in progettazione grafica, stampa professionale e comunicazione integrata. Un cammino costruito attraverso esperienza sul campo, visione strategica e costante aggiornamento sulle evoluzioni del linguaggio visivo contemporaneo. Con sede a Buccino, in provincia di Salerno, Dissonanze Creative — che a gennaio 2026 ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività — opera nel campo della comunicazione a 360 gradi, affiancando aziende, istituzioni ed eventi culturali nella costruzione, nel posizionamento e nella gestione dell’identità visiva. L’agenzia si distingue per un approccio strutturato e multidisciplinare: dall’ideazione del concept creativo alla realizzazione esecutiva, dalla progettazione grafica alla produzione di materiali stampati, fino alla definizione di strategie di comunicazione integrate. Dotata di attrezzature tecnologicamente avanzate per la stampa professionale, l’agenzia segue internamente tutte le fasi del processo creativo e produttivo, garantendo controllo qualitativo, coerenza stilistica e puntualità nelle consegne. Questo modello operativo consente di offrire soluzioni personalizzate e ad alto impatto visivo, capaci di rispondere alle esigenze di realtà pubbliche e private in contesti competitivi e in continua evoluzione. Tra le esperienze più significative del percorso di Salimbene figura il ruolo di Art Director di Casa Sanremo, incarico che ricopre da diversi anni. In questo ambito cura la grafica, l’immagine coordinata e l’allestimento visivo della struttura che, durante il Festival di Sanremo (Festival della Canzone Italiana), rappresenta un punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori, partner e media nazionali e internazionali. Un ruolo che richiede capacità di coordinamento, visione strategica e gestione di progetti complessi in un contesto ad altissima visibilità. Nel corso della sua carriera, Salimbene ha inoltre collaborato alla comunicazione visiva di eventi di rilievo nazionale legati al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui i David di Donatello, i Nastri d’Argento e Miss Italia. Esperienze che hanno contribuito a consolidare competenze nella gestione dell’immagine di grandi manifestazioni, nella definizione di identità visive coerenti e nella produzione di materiali destinati a un pubblico ampio e diversificato. Attraverso Dissonanze Creative, il professionista salernitano ha sviluppato progetti di comunicazione integrata per enti pubblici, imprese e organizzazioni culturali, puntando su un approccio che coniuga ricerca grafica, innovazione tecnologica e strategie multicanale. Ogni progetto nasce da un’attenta analisi del contesto e degli obiettivi del cliente, per tradursi in soluzioni visive capaci di rafforzare il brand, migliorare la riconoscibilità e valorizzare l’identità. La cifra distintiva del percorso di Carmine Salimbene risiede proprio nella capacità di unire creatività e metodo, visione artistica e pianificazione strategica, con l’obiettivo di trasformare ogni progetto in un’esperienza comunicativa efficace, coerente e memorabile.