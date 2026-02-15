Assessoe Pecoraro al presidio contro il DDL sulla violenza sessuale - Le Cronache Attualità
Attualità Campania

Assessoe Pecoraro al presidio contro il DDL sulla violenza sessuale

  • Febbraio 15, 2026
Assessoe Pecoraro al presidio contro il DDL sulla violenza sessuale
Oggi ho partecipato al presidio di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per ribadire un principio che non può essere messo in discussione: senza consenso è stupro.
Il 15 febbraio è una data simbolica: nel 1996 la legge 66 ha riconosciuto finalmente la violenza sessuale come reato contro la persona, superando distinzioni umilianti e arretrate.
La riforma proposta dal Governo, eliminando il riferimento al consenso e indebolendo l’impianto sanzionatorio dell’art. 609 bis, rappresenta un pericoloso passo indietro, in contrasto con la Convenzione di Istanbul e con i diritti fondamentali delle donne.
Senza consenso è stupro: e la libertà delle donne non può essere riscritta al ribasso, perché è il fondamento stesso della democrazia.
Come istituzioni abbiamo il dovere di proteggere le vittime e rafforzare la giustizia, non svuotarla. Lo scrive in una nota l’ Avvocata  Claudia Pecoraro Assessora alla Regione Campania
