Salerno: Luci d’Artista illumina la città

Salerno torna a brillare. Con l’avvio ufficiale di Luci d’Artista, la città si immerge nuovamente in un’atmosfera fiabesca fatta di colori, miti e scenografie luminose capaci di trasformare strade e piazze in un palcoscenico incantato.

“Accendiamo con gioia le Luci d’Artista. La nostra Salerno s’illumina di mille fantastici colori”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli, sottolineando come l’iniziativa, sostenuta anche dalla Regione Campania, continui a essere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio.

Il primo cittadino ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nel prolungare l’orario di apertura per favorire shopping e attività commerciali, ribadendo il valore economico e sociale dell’evento: “Luci d’Artista è un evento spettacolare che genera economia e lavoro. Al tempo stesso è un segnale di speranza: la calda luce che sconfigge il gelo delle tenebre”.