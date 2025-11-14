Salerno: Luci d’Artista illumina la città - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. E’ tutto pronto per domani per il Villaggio della Salute
Salerno: Luci d’Artista illumina la città
Imprenditore napoletano ucciso in Colombia
De Luca liquida sindaco e giunta: riprendere Salerno
Salerno

Salerno: Luci d’Artista illumina la città

  • Novembre 14, 2025
  • 0
  • 83
  • 1 Min Read
Salerno: Luci d’Artista illumina la città

Salerno torna a brillare. Con l’avvio ufficiale di Luci d’Artista, la città si immerge nuovamente in un’atmosfera fiabesca fatta di colori, miti e scenografie luminose capaci di trasformare strade e piazze in un palcoscenico incantato.

“Accendiamo con gioia le Luci d’Artista. La nostra Salerno s’illumina di mille fantastici colori”, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli, sottolineando come l’iniziativa, sostenuta anche dalla Regione Campania, continui a essere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del periodo natalizio.

Il primo cittadino ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nel prolungare l’orario di apertura per favorire shopping e attività commerciali, ribadendo il valore economico e sociale dell’evento: “Luci d’Artista è un evento spettacolare che genera economia e lavoro. Al tempo stesso è un segnale di speranza: la calda luce che sconfigge il gelo delle tenebre”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Salerno Cronaca Primo piano

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017