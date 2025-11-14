Salerno. E’ tutto pronto per domani per il Villaggio della Salute

Ci saranno più specialisti di più branche mediche: ortopedia, osteopatia, dermatologia, cardiologia, nutrizione (anche oncologica), ginecologia, urologia, chirurgia generale e proctologia. Saranno inoltre disponibili psicologi e logopedisti, insieme a esami come ecografie tiroidee e mammarie, check-up posturali, misurazione della pressione arteriosa e controllo della glicemia.

“Con il Villaggio della Salute vogliamo abbattere le barriere economiche che spesso allontanano le persone dalle cure, offrendo ascolto, professionalità e sostegno a chi ne ha più bisogno, portando la medicina tra le persone. Crediamo che la prevenzione sia la forma più alta di cura e di rispetto verso sé stessi e verso la comunità.”, dichiarano il Prof. Domenico Verrengia ed il dr. Francesco Verrengia, rispettivamente Fondatore e Presidente della Fondazione Verrengia.