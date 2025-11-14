Salerno. E’ tutto pronto per domani per il Villaggio della Salute

Domani e domenica 16 novembre dalle 10:00 – 13:00 e 15:30 – 18:30. Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti.
E’ tutto pronto per domani per il Villaggio della Salute, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Verrengia in collaborazione con il Corpo di Soccorso Universo Humanitas e la Farmacia Ippocratica, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Regione Campania e della Provincia di Salerno.
L’appuntamento è in Piazza Antonella Russo nella zona orientale di Salerno (adiacente alla Farmacia Ippocratica), dove per due giornate intere la prevenzione sarà protagonista.
Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, medici specialisti saranno a disposizione a bordo dell’unità mobile dell’Associazione Corpo di Soccorso Universo Humanitas, presieduta da Roberto Schiavone di Favignana, per offrire visite gratuite ed esami diagnostici dedicati a persone prive di reddito o con ISEE fino a 7.000 euro.
Alle due giornate hanno aderito medici specialisti provenienti da prestigiose strutture sanitarie, tra cui l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione Pascale” di Napoli, la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno e la Casa di Cura Montevergine di Mercogliano (Avellino).
Ci saranno più specialisti di più branche mediche: ortopedia, osteopatia, dermatologia, cardiologia, nutrizione (anche oncologica), ginecologia, urologia, chirurgia generale e proctologia. Saranno inoltre disponibili psicologi e logopedisti, insieme a esami come ecografie tiroidee e mammarie, check-up posturali, misurazione della pressione arteriosa e controllo della glicemia.
“Con il Villaggio della Salute vogliamo abbattere le barriere economiche che spesso allontanano le persone dalle cure, offrendo ascolto, professionalità e sostegno a chi ne ha più bisogno, portando la medicina tra le persone. Crediamo che la prevenzione sia la forma più alta di cura e di rispetto verso sé stessi e verso la comunità.”, dichiarano il Prof. Domenico Verrengia ed il dr. Francesco Verrengia, rispettivamente Fondatore e Presidente della Fondazione Verrengia.
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il numero verde 800 23 33 30, oppure direttamente presso la Farmacia Ippocratica (adiacente alla piazza del Parco Arbostella di Salerno).