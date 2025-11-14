Imprenditore napoletano ucciso in Colombia - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. E’ tutto pronto per domani per il Villaggio della Salute
Salerno: Luci d’Artista illumina la città
Imprenditore napoletano ucciso in Colombia
De Luca liquida sindaco e giunta: riprendere Salerno
Cronaca Campania

Imprenditore napoletano ucciso in Colombia

  • Novembre 14, 2025
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read
Imprenditore napoletano ucciso in Colombia

È stato assassinato martedì scorso a Cali, in Colombia, l’imprenditore Clemente Marzullo, 47 anni, originario di Acerra in provincia di Napoli. La vittima è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco mentre scendeva dal proprio furgone nella periferia della città colombiana, dove si era trasferito alcuni anni fa.

Secondo quanto appreso, l’imprenditore stava portando avanti un’attività di import-export nel settore dell’abbigliamento e immobiliare. I dettagli circa il movente dell’omicidio sono ancora ignoti e le autorità locali stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

A supporto delle indagini, la sorella di Marzullo, residente ad Acerra, si è presentata presso la stazione dei carabinieri locale, formalizzando una denuncia e chiedendo chiarimenti sul tragico evento. La dinamica dell’agguato, come riferito dai media locali, indica che l’uomo sarebbe stato colpito mentre stava uscendo dal suo veicolo, apparentemente senza alcuna possibilità di difendersi.

Acerra piange la scomparsa di Clemente Marzullo, figura molto conosciuta nel territorio. Ricordato non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il talento sportivo, Marzullo aveva militato negli anni ’90 con la Juve Caserta, emergendo come promessa nel panorama cestistico campano. Dopo aver abbandonato la pallacanestro, circa dieci anni fa si era trasferito in Colombia per dedicarsi agli affari nel settore immobiliare e dell’abbigliamento.

Il padre di Marzullo gestiva una fabbrica di pelletteria e abbigliamento ad Acerra.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012