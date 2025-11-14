Imprenditore napoletano ucciso in Colombia

È stato assassinato martedì scorso a Cali, in Colombia, l’imprenditore Clemente Marzullo, 47 anni, originario di Acerra in provincia di Napoli. La vittima è stata colpita da diversi colpi di arma da fuoco mentre scendeva dal proprio furgone nella periferia della città colombiana, dove si era trasferito alcuni anni fa.

Secondo quanto appreso, l’imprenditore stava portando avanti un’attività di import-export nel settore dell’abbigliamento e immobiliare. I dettagli circa il movente dell’omicidio sono ancora ignoti e le autorità locali stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

A supporto delle indagini, la sorella di Marzullo, residente ad Acerra, si è presentata presso la stazione dei carabinieri locale, formalizzando una denuncia e chiedendo chiarimenti sul tragico evento. La dinamica dell’agguato, come riferito dai media locali, indica che l’uomo sarebbe stato colpito mentre stava uscendo dal suo veicolo, apparentemente senza alcuna possibilità di difendersi.

Acerra piange la scomparsa di Clemente Marzullo, figura molto conosciuta nel territorio. Ricordato non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il talento sportivo, Marzullo aveva militato negli anni ’90 con la Juve Caserta, emergendo come promessa nel panorama cestistico campano. Dopo aver abbandonato la pallacanestro, circa dieci anni fa si era trasferito in Colombia per dedicarsi agli affari nel settore immobiliare e dell’abbigliamento.

Il padre di Marzullo gestiva una fabbrica di pelletteria e abbigliamento ad Acerra.