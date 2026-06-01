De Luca diserta, Lanocita attacca

A Palazzo Guerra, tuttavia, non si è tenuta alcuna cerimonia ufficiale. De Luca, infatti, ha scelto di non presenziare al momento della proclamazione, rinviando ai prossimi giorni il suo ritorno in Comune. Una scelta, già adottata in passato ma che ha subito alimentato il dibattito politico. Per Franco Massimo Lanocita, consigliere comunale di opposizione, “si è trattata di una mancanza di rispetto istituzionale”: