Salerno. La Rotatoria dell’ Arbostella intitolata ad Elisa Claps

In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Salerno intitolerà ad Elisa Claps la rotatoria del Parco Arbostella. La cerimonia inaugurale è in programma sabato prossimo alle ore 10. Elisa Claps, 16enne studentessa di Potenza, scomparve nella sua città il 21 gennaio 1977. Indagini, inchieste e denunce non portarono a nulla, solo 17 anni dopo i suoi resti furono rinvenuti nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza dove era stata vista per l’ultima volta. Un caso avvolto da misteri, omertà e tentativi di depistaggio. Accusato della morte della giovane, uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa, è stato condannato a 30 anni dal Tribunale di Salerno Danilo Restivo, attualmente detenuto in Inghilterra dove sta scontando un’altra condanna (40 anni) per aver ucciso una donna.